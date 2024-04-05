Москва, 5 апреля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. 7 апреля во всем мире отмечают День здоровья. В честь праздника в России запустили кампанию под названием «Месяц «Твоего» здоровья». В течение апреля по всей стране проходят многочисленные социальные акции и оздоровительные профилактические мероприятия. Центральной площадкой станет международный форум-выставка «Россия».

Владимир Астапкович / РИА Новости

К примеру, 7 апреля на главной сцене выставки пройдет массовая зарядка, а в павильоне «Дома молодежи» каждый желающий сможет присоединиться к открытому уроку о пользе здорового образа жизни. Кроме того, прямо на ВДНХ посетители смогут обследоваться на наличие факторов риска. Для этого в павильоне «На службе здоровья» волонтерами и сотрудниками Минздрава организован выездной центр здоровья.

«Мы каждый год напоминаем, что 7 апреля — отличный день, чтобы завести еще одну полезную привычку, которая останется с вами надолго, ведь забота о здоровье не должна ограничиваться одним днём», — подчеркнула генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

День здоровья — важный праздник для каждого, кто заботится о самочувствии — не только своем, но и своих родных и близких, тем более что 2024 год объявлен Годом семьи. Именно поэтому национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография» помогают вовремя обнаружить отклонения и приступить к эффективному лечению.

Одна из доступных возможностей поддерживать свое здоровье — регулярная диспансеризация. В 2023 году о состоянии своего здоровья узнали более 87 миллионов человек. В этом году стоит еще более амбициозная задача — охватить профилактическими мероприятиями 70% россиян, то есть более 100 миллионов человек.

«Каждый из нас имеет право на освобождение от работы на один рабочий день по согласованию с работодателем. Однако если не хочется брать день для похода в поликлинику, есть возможность пройти все обследования по вечерам в будние дни или в субботу», — отметила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина. Она напомнила, что с 2023 года появилась возможность проведения профилактических осмотров и диспансеризации мобильными бригадами непосредственно в трудовых коллективах на рабочих местах.

Правительство Иркутской области Диспансеризация

Выездные проверки здоровья, профилактические беседы и другие активности проводят волонтёры-медики в рамках Всероссийской акции «Будь здоров!». В 2024 году она посвящена Всемирному дню здоровья и месяцу здоровья.

«Мы знаем, что сохранение здоровья населения — одна из важнейших задач российского здравоохранения, поэтому волонтеры-медики регулярно занимаются помощью здравоохранению в реализации этой цели. Наша акция «Будь здоров» уже давно стала ежегодной, мы реализуем ее с 2016 года. С 2016 по 2023 год было проведено 22 730 мероприятий с охватом населения в 23 миллиона человек», — отметила председатель движения «Волонтеры-медики» Анастасия Зацепурина.

По ее словам, в 2023 году проект стал победителем Международной премии «МыВместе» в номинации «Здоровье нации» и получил поддержку для реализации в 2024 году. Поэтому в течение всего апреля волонтеры-медики совместно с региональными медицинскими службами проведут выездные проверки здоровья в трудовых коллективах и местах массового скопления людей.

Акция коснётся 30 регионов России: Москвы, Севастополя, Амурской, Астраханской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краёв, Республик Адыгея, Бурятия, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Чувашия, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Волонтеры-медики также стали организаторами Всероссийского лектория по диспансеризации «Внимание на здоровье». Кроме того, они проведут и другие акции — от мастер-классов по скандинавской ходьбе и суставной гимнастике до квестов и фестивалей «Будь здоров! FEST» на центральных площадках городов.

Чтобы привлечь в ряды сторонников здорового образа жизни как можно больше россиян, на платформе диктантздоровья.рф, социальных сетях движения и партнеров акции пройдет Всероссийский диктант по общественному здоровью и диспансеризации. До 30 апреля включительно можно проверить свои знания по вопросам диспансеризации и основным аспектам здорового образа жизни. А школьники смогут проверить себя в разделе «Параграф о здоровье».

Получить новую информацию о здоровом образе жизни и проверить уже имеющееся знания помогут открытые уроки «Будь здоров!» в общеобразовательных учреждениях. Добровольцы проведут их с 7 по 30 апреля. Кроме того, по всей стране традиционно пройдут мероприятия, направленные на сохранение здоровья нации.

К примеру, в Ярославле в День здоровья стартует городской фестиваль «Территория здоровья». Мероприятие объединит на площадке Вознесенских казарм ведущие медицинские центры и клиники. Горожане получили возможность проконсультироваться по вопросам здоровья, а также пройти экспресс-обследования.

В Калининградской области для всех желающих в стенах Университетской клиники БФУ им. И. Канта стартовала плановая проверка здоровья.

А жителей Удмуртии 7 апреля пригласили на Фестиваль здоровья: любой желающий сможет пройти викторины по здоровому питанию, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и другим состояниям, угрожающим здоровью.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России по решению президента Владимира Путина. Благодаря нацпроекту в стране улучшается качество и доступность медобслуживания.

Информационную поддержку мероприятиям месяца здоровья обеспечивает АНО «Национальные приоритеты». Тематические баннеры будут размещены на цифровых носителях наружной рекламы в регионах. Помимо этого, разработаны поздравительные открытки, которыми можно будет поделиться c родными и близкими в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также стикеры, доступные пользователям мессенджеров Telegram и Viber.