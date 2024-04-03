Киев, 3 апреля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Откровения западных изданий о том, как армия России может быстро обеспечить себе победу в ходе спецоперации на Украине, не следует воспринимать как руководство к действию. Такое предупреждение озвучил корреспонденту ИА Регнум военный обозреватель Виктор Литовкин. Российская армия, по мнению эксперта, сейчас и так действует крайне эффективно.

Chris McGrath / Global Look Press

Издание Politico опубликовало статью с мнением анонимных высокопоставленных украинских офицеров о положении дел на фронте. Газета указала, что украинский фронт рухнет, если Россия нанесёт один мощный удар на единственном участке боевого соприкосновения.

Тем не менее якобы свободные западные массмедиа с началом спецоперации на Украине показали полное единодушие в оценке действий Москвы, фактически объявив России информационную войну, напомнил Литовкин. Этим они показали сильнейшую зависимость от политической конъюнктуры группы недружественных по отношению к России стран во главе с США. Поэтому не следует безоговорочно воспринимать очередной материал европейской редакции американского издания Politico о положении украинских формирований как объективный анализ.

Российские Вооружённые силы сейчас работают в зоне спецоперации активно и успешно, согласованные действия разных родов войск помогают постепенно добиваться успеха на поле боя, максимально сохраняя жизни военнослужащих. Для развития этого успеха пока не требуется мощный ударный кулак на отдельно взятом направлении. А редакция Politico проводит определённую линию, которая точно не нацелена на озвучивание полезных для ВС России рецептов.

«Такой мощный удар может обернуться и большими потерями наших бойцов, и гибелью многих мирных жителей. Это тактика Соединённых Штатов, которую мы отвергаем. Тем более что эту тактику пытались применить в прошлом году украинские формирования в ходе так называемого контрнаступа, но она привела их к катастрофе», — прокомментировал эксперт.

Впрочем, по замечанию Литовкина, украинская армия всё равно не растеряла всю свою боеспособность. Хотя ВСУ не хватает людей, вооружений и боеприпасов, а значительная часть украинских военных деморализована поражениями и пониманием, что они воюют за интересы НАТО и США, в целом они пока сопротивляются. Тем более что за их спинами, как правило, стоят заградотряды, которые в случае попыток украинских военнослужащих сдаваться или отступать открывают огонь на поражение, напомнил Литовкин.

«Поэтому статья при кажущейся информативности, конечно, провокационная, её содержание не отражает происходящее на поле боя. Российские военные сейчас и так наступают, хотя и неторопливо, стараясь беречь жизни солдат и наносить максимальный ущерб украинским формированиям согласованными ударами авиации, ракет, артиллерии и так далее. Причём по характеру действий нашей армии противнику даже непонятна конечная цель России — освободить лишь занимаемые киевским режимом районы новых территорий или продвинуться дальше. Но в любом случае нам торопиться некуда, войска не нацелены на завершение действий к Первомаю, Дню Победы или ещё каким-то датам», — резюмировал военный обозреватель.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, как передавало ИА Регнум, в интервью изданию The Washington Post заявлял, что ВСУ без возобновления поддержки со стороны США будут вынуждены постоянно отступать. Зеленский указал на растущий дефицит средств противовоздушной обороны, включая ракеты для ЗРК Patriot, артиллерийских снарядов натовского калибра и средств радиоэлектронного подавления.

А британское The Standard предположило, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к лету нынешнего года. Украинские войска, по данным издания, истощены и потеряли в общей сложности 385 тысяч человек. Кроме того, российская армия превосходит ВСУ в огневой мощи в несколько раз.