Херсон, 3 апреля, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёке» Воздушно-десантных войск Вооружённых сил России уничтожили на правом берегу Днепра пункты временной дислокации и личный состав ВСУ. Об этом в среду, 3 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«В зоне проведения специальной военной операции расчёты ТОС-1А «Солнцепёк» одного из соединений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» отработали по позициям противника на правом берегу (Днепра. — Прим. ред.)», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что поддержку в наведении и корректировке огня обеспечили расчёты беспилотных летательных аппаратов. В результате поражения пунктов временной дислокации и укреплений украинские войска понесли потери в живой силе.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что за прошлую неделю Вооружённые силы Украины потеряли на херсонском направлении более 370 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин и 13 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц M777 американского производства. Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино, Новосёловки, Нестерянки и Пятихаток в Запорожской области и Ивановки, Михайловки, Гавриловки и Тягинки в Херсонской области.