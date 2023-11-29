Москва, 29 ноября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Российский снайпер с позывным Череп ликвидировал украинского военного в зоне проведения спецоперации, проведя четыре дня в засаде. Как рассказал 29 ноября российский военнослужащий, он ждал, пока противник покажет голову из-за веток.

РИА Новости

Происходящее снайперу-добровольцу удалось запечатлеть на видео. На кадрах, опубликованных «РИА Новости», видно, как российский боец ликвидировал противника одни выстрелом. Чтобы поймать цель и выстрелить, бойцу с позывным Череп понадобилось буквально несколько секунд.

Как рассказал Череп, это было единственное место, из которого военный Вооружённых сил Украины (ВСУ) мог осуществлять наблюдение для корректировки огня.

Российские военные продолжают продвигаться в районе Клещеевки на авдеевском направлении. Заместитель командующего вторым армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 29 ноября рассказал, что российская армия за последнюю неделю ощутимо продвинулись на западной окраине Клещеевки.

Как сообщало ИА Регнум, в июне российское оборонное ведомство показало работу российских снайперов на передовой. В ведомстве тогда сообщили, что снайперские пары скрытно выдвигаются в район выполнения боевых задач и подавляют огневые точки противника.

В середине февраля также стало известно, что российский снайпер одним выстрелом уничтожил двоих иностранных наемников, сражавшихся на стороне ВСУ. Кроме того, в августе в одном из сражений в зоне спецоперации российский снайпер уничтожил 20 украинских военных и две бронемашины с расстояния 1,7 км.