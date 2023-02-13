Москва, 13 февраля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Российский снайпер одним своим выстрелом уничтожил двоих иностранных наемников, сражавшихся за ВСУ, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

Действия военнослужащего сняли на видео. Расположение наемников было установлено по их радиопереговорам. Снайпер открыл огонь, когда цели оказались на одной линии.

В сообщении уточняется, что военнослужащий прибыл в зону специальной военной операции из Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря власти Якутии объявили о планах открыть учебно-тренировочный центр по подготовке снайперов. Его создание обсуждалось в ходе встречи главы региона Айсена Николаева и полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.