Берлин, 6 марта, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии не имеет каких-либо планов в отношении российских журналистов, работающих на территории ФРГ. Об этом в беседе с «РИА Новости» во вторник, 5 марта, заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Российские журналисты в Германии могут работать абсолютно свободно и беспрепятственно. Никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД ФРГ нет. Решения о выдаче виз принимаются в законном порядке», — указал собеседник агентства.

При этом представитель МИД ФРГ объяснил длительное время обработки визовых заявлений со стороны журналистов из России сокращение штатов дипломатических и консульских представительств Германии в РФ в связи с ответной высылкой немецких дипломатов из России.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта МИД России вызвал посла Германии в Москве Александера Ламбсдорффа, объявил ему демарш и потребовал объяснить попавший в СМИ разговор немецких высокопоставленных военных о планируемой атаке на Крымский мост при помощи ракет Taurus. Также внешнеполитическое ведомства заявило Ламбсдорффу о недопустимости тотальной цензуры, которой подвергли российских журналистов в ФРГ.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаровапригрозила Германии ответными мерами, если немецкая сторона примет какие-либо решения в отношении российских журналистов. Она подчеркнула, что, если власти Германии тронут корреспондентов из России, немецкие репортёры будут вынуждены покинуть территорию РФ.