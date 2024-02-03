Немецкий государственный, или, как принято говорить в Германии, «общественно-правовой», телеканал ZDF на уходящей неделе совершил немыслимое «преступление». Канал шагнул за рамки медийной проукраинской матрицы и отправился в освобожденный русской армией Мариуполь. Оттуда он выдал более или менее объективный репортаж о состоянии дел в городе, ставшим символом российско-украинского конфликта первого года СВО.

ТАСС/Piero Nigro/Alto Press via ZUMA Press

«Восстанавливаются улицы, школы, многоквартирные дома, целые жилые кварталы. <…> Я хочу сказать, что Мариуполь — это не место для простых и ясных ответов», — сказал журналист Армин Кёрпер в своём репортаже. И честно добавил, что в городе работают рестораны, есть электричество, горячая вода и даже беспроводной интернет.

За съемочной группой канала «по ощущениям» журналиста никто не следил, разрешение на проезд в фактически прифронтовую зону было получено без звука и лишних формальностей. Специального сопровождения тоже приставлено не было, а жители разговаривали с иностранными корреспондентами вполне открыто. Хотя Кёрпер все же оговорился, что «проукраинские настроения» в Мариуполе, по его мнению, высказывать «небезопасно».

Нельзя сказать, что материал главы московского бюро канала был комплиментарным для российской стороны. Кёрпер традиционно не забыл упомянуть и «российскую агрессивную войну», и «принудительную русификацию», и российских военных, наносивших «безжалостные» удары по гражданской инфраструктуре города, и то, кто в данной войне является «агрессором», а кто «жертвой».

Однако журналист, и здесь следует отдать ему должное, сказал и нечто более важное: в то время как украинская редакция ZDF готовит материал из Одессы о «взгляде Украины на оккупированные Россией территории и о положении украинских внутренне перемещенных лиц», редакция российская должна представить «альтернативную точку зрения на события с контролируемой РФ территории, дабы зрители могли провести сравнение и сделать собственные выводы».

Это и называется профессиональной журналистикой, и именно в этом состоит её главное отличие от односторонней пропаганды. Инструменты которой с некоторых пор были вновь взяты на вооружение немецким журналистским мейнстримом.

С начала СВО ZDF выступал в авангарде антироссийской повестки и твердо стоял на проукраинских позициях. Корпункты канала в Киеве, Харькове и Одессе с завидной регулярностью и безупречным с технической точки зрения качеством с самого начала СВО выдавали пропагандистские репортажи из украинских городов. По части пристрастности в освещении событий на Украине ZDF, пожалуй, превзошел даже основной государственный новостной канал Германии ARD, что само по себе было задачей нетривиальной.

ARD, напомним, в апреле 2022 года с упоением рассказывал о разрушенном «варварскими российскими бомбардировками» торговом центре в Киеве, старательно вырезая кадры с расположенной на подземной парковке ТЦ украинской военной техникой. А в июне того же года заявлял зрителям о «российском обстреле украинского города Донецка, повлекшем множество жертв среди гражданских».

Вполне возможно, изменения в редакционной политике ZDF наступили после украинского обстрела Белгорода в канун Нового года, когда в результате атаки погибло несколько десятков мирных жителей, в том числе детей. ZDF тогда собирался с мыслями около 16 часов, чтобы выдать первую новость о трагедии и не навредить имиджу «украинских друзей».

Не исключено, что столь нелицеприятный факт, не красящий серьёзное медиа, заметили не только в России. И в редакции решили несколько сбалансировать подход к освещению российско-украинского конфликта, чтобы отмести вполне справедливые обвинения в предвзятости.

Изменения в работе редакций государственного ТВ в Германии и впрямь назрели. Особенно учитывая то, что 89% немецких телезрителей, согласно недавнему опросу журнала FOCUS, категорически не удовлетворены работой общественно-правовых каналов ФРГ. Они устали от обилия пропаганды вкупе с тенденциозным изложением новостной повестки.

Судя по результатам опроса, зрителям надоело видеть, как мейнстримные медиа искажают реальную картину мира. Причем происходит это за их же деньги: налогоплательщики содержат государственное ТВ за счет ежемесячных принудительных взносов на «общественное» вещание. Населению скармливают продукт из предвзятых и ангажированных мнений политического истеблишмента, маскируя его под журналистику фактов.

Однако с оценками возрождения независимой немецкой журналистики и констатацией ее возвращения к профессиональным стандартам качества пока следует повременить. После нашумевшего репортажа ZDF столкнулся с небывалым накалом негатива. Среди обвинений, последовавших в адрес канала, упрек в транслировании «глянцевой картинки российской пропаганды, стремящейся создать иллюзию нормальности в уничтоженном городе», был, пожалуй, одним из самых мягких и политкорректных.

К экзальтированной части собственной аудитории с начисто промытыми проукраинской пропагандой мозгами вчера присоединилась тяжёлая артиллерия в виде украинского МИД. Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, реагируя на репортаж, заявил, что «искажение реальности — это не журналистика», а также отметил, что журналисты якобы незаконно приехали в Мариуполь.

«Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение. Нарушение украинского законодательства может повлиять на дальнейшую работу этого СМИ на Украине», — написал украинский чиновник.

Пока что редакция вяло отбивается от критики украинских дипломатов, прикрываясь рассуждениями о журналистских стандартах. Однако не следует забывать, что в современной Германии извинения без вины и посыпание головы пеплом являются хорошим тоном, если дело касается Украины. Бундеспрезидент и бундесканцлер не дадут соврать.

Франк-Вальтер Штайнмайер в свое время покорно снес плевок в лицо от Владимира Зеленского, демонстративно запретившего президенту визит солидарности в Киев из-за его якобы «пророссийского бэкграунда». Олаф Шольц проглотил сравнение его украинским послом Андреем Мельником с «обиженной ливерной колбасой».

Поэтому не исключено, что вскоре редакция ZDF принесет народу Украины «искренние» и «глубокие» извинения, а главу московского корпункта подвергнут публичной порке.

Нельзя так просто выйти из матрицы.