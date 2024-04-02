Более 3,2 млн жителей Донбасса и Новороссии получили паспорта РФ
Путин: более 3,2 млн жителей Донбасса и Новороссии получили российские паспорта
Москва, 2 апреля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Более 3,2 млн жителей Донбасса и Новороссии получили российские паспорта, заявил 2 апреля президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД.
«Уже более 3,2 млн жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан Российской Федерации», — заявил глава государства.
Путин призвал органы внутренних дел внимательно и аккуратно подходить к вопросу обращения граждан за другими документами, которые зачастую были утрачены. Особенно это касается семей с детьми.
Президент добавил, что в этой связи необходимо сделать всё, чтобы в процессе получения российских паспортов в новых регионах не смогли легализоваться диверсанты и пособники неонацистов. Российский лидер подчеркнул важность ведения тщательного контроля в этом направлении.
Как сообщало ИА Регнум, глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко 23 февраля заявил, что первые жители освобождённого Вооружёнными силами России от украинской армии города Авдеевки в ДНР получили российские паспорта.