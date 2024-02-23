Авдеевка, ДНР, 23 февраля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Первые жители освобождённого Вооружёнными силами России от украинской армии города Авдеевки в ДНР получили российские паспорта. Об этом 23 февраля сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки», — написал он.

Шевченко поздравил первых получивших паспорта России горожан.

Как передавало ИА Регнум ранее, 23 февраля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что заявки на получение паспортов России подали первые 29 жителей освобождённой Авдеевки. Она рассказала, что представители миграционного подразделения МВД посетили находящихся в пунктах временного размещения людей, чтобы помочь им оформить пакет документов.

Двое жителей освобождённой Авдеевки Юрий Филипко и его сосед Максим Чмырь 21 февраля рассказали журналистам, чтопомогали вынести раненого российского солдата в ходе боевых действий. Во время движения ВСУ обстреляли эвакуационную группу кассетными боеприпасами. При этом Филипко ранее пережил инсульт, а Чмырь является инвалидом второй группы.

Жители Авдеевки 20 февраля заявили, что рады освобождению города от украинских войск. Горожане пояснили, что им приходилось прятаться в подвалах из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки армией России. Глава государства поздравил участвовавших в операции российских солдат с важной победой.