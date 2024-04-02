Сухум, 2 апреля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. В Гулрыпшском районе Абхазии совершил аварийную посадку вертолёт Ми-24, сообщил 2 апреля абхазский министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Вертолёт совершил жёсткую аварийную посадку, а затем загорелся», — сообщил Квициния агентству ТАСС.

Экипаж выжил, лётчиков госпитализировали. По словам министра, угрозы жизни членов экипажа нет.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 марта в Магаданской области совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8, который следовал по маршруту посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан. На борту находились 17 работников золоторудного месторождения и три члена экипажа.

Глава Магаданской области Сергей Носов сообщил, что один из членов экипажа погиб, два других получили травмы. В прокуратуре сообщили, что причиной аварийной посадки могла стать неисправность двигателя.