Магадан, 14 марта, 2024, 05:06 — ИА Регнум. В Магаданской области 14 марта потерпел крушение вертолёт Ми-8.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вертолет Ми-8

По информации источника РЕН ТВ, Ми-8 перевозил 20 рабочих одного из рудников на Колыме.

«Два человека погибли, судьба остальных неизвестна», — сказали в экстренных службах.

Вертолёт принадлежит «Дальнереченск Авиа».

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подтвердил авиапроисшествие. В Telegram-канале глава региона сообщил, что в Северо-Эвенский округ, где произошло ЧП, направились спасатели и медики.

Как сообщало ИА Регнум, в Сосновском районе Челябинской области потерпел крушение вертолёт Ми-8 Федеральной службы безопасности, погибли три человека.

Причиной крушения вертолёта стал отказ техники. Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полёт.

Шесть человек погибли и девять пострадали при крушении вертолёта Ми-8 в селе Тюнгур Республики Алтай. Вертолёт разбился при заходе на посадку. Он задел электрические провода, загорелся и упал.