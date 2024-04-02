Липецк, 2 апреля, 2024, 10:35 — ИА Регнум. В Липецкой области после ликвидации беспилотника отменили режим воздушной опасности. Он действовал примерно полчаса. Об этом 2 апреля сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Внимание! Отбой «Воздушной опасности», — написал глава региона в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее утром 2 апреля Артамонов объявил режим воздушной опасности в Липецкой области. Он сообщил, что возле границы региона зафиксировали движение дронов.

Губернатор добавил, что в повышенной готовности находятся все силы и средства. Жителей Липецкой области Артамонов призвал сохранять спокойствие.

Позднее глава региона сообщил о том, что на территории области в Становлянском районе обнаружили и подавили беспилотник самолётного типа. В результате люди не пострадали, разрушений нет. На месте работу проводят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее воздушная опасность на территории Липецкой области действовала с вечера 1 апреля. Её объявили около 23:20 мск из-за замеченных у границ области беспилотников. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перевели в режим повышенной готовности. Специальный режим власти отменили спустя полтора часа.