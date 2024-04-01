Липецк, 1 апреля, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Режим воздушной опасности начал действовать в Липецкой области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал губернатор.

Он пояснил, что у границ области засекли беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По словам Артамонова, в связи с опасностью все военные привели все силы и средства в повышенную готовность.

Губернатор призвал население соблюдать спокойствие, поскольку этот сигнал носит информационный характер. Он также подчеркнул, что действие введённого режима не влияет на жизнедеятельность региона.

Артамонов порекомендовал жителям следить за оперативной информацией, предоставляемой МЧС и правительством области.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 апреля в Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Такой же режим стал действовать в Воронежской области.

31 марта официальной представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков обнародовал информацию о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили за сутки 176 украинских беспилотников, а также 23 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».