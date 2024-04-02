Становлянский район, Липецкая область, 2 апреля, 2024, 10:13 — ИА Регнум. На территории Липецкой области в Становлянском районе 2 апреля подавили беспилотник самолётного типа, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.

РИА Новости

«БПЛА самолётного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Становлянском районе», — сообщил Артамонов.

В результате люди не пострадали, разрушений нет. Глава региона уточнил, что на месте работу проводят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Артамонов объявил режим воздушной опасности в Липецкой области. Он сообщил, что возле границы региона зафиксировали движение дронов.

Губернатор сообщил, что в повышенной готовности находятся все силы и средства. Жителей Липецкой области Артамонов призвал сохранять спокойствие.