Липецк, 2 апреля, 2024, 09:49 — ИА Регнум. В Липецкой области начал действовать режим воздушной опасности. Об этом 2 апреля сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Артамонов пояснил, что причиной стали беспилотники, замеченные вблизи границ Липецкой области. Он добавил, что все силы и средства приведены в повышенную готовность.

Губернатор призвал население сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Как сообщало ИА Регнум, режим воздушной опасности из-за приближения дронов действовал в Липецкой области 1 апреля.

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с вечера 1 апреля действовал в Курской области. Его отменили утром 2 апреля. По последним данным, пострадали семь человек.

Подобный режим вводили и отменяли вВоронежской области, а также в Белгороде и Белгородском районе.

В Елабуге и Нижнекамске 2 апреля зафиксировали атаку дронов на промышленные предприятия. Серьёзных повреждений производство не получило.

В пресс-службе Особой экономической зоны сообщили, что в результате удара беспилотников по общежитию в ОЭЗ «Алабуга» в Елабужском районе в Татарстане ранения получили два человека. Удары по зданию два дрона нанесли в 5:45 мск. Известно, что БПЛА были оснащены оборудованием стран НАТО.

В тоже утро беспилотник осуществил атаку на нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске. В результате на технологической установке вспыхнул пожар. Возгорание уже полностью ликвидировали, в результате атаки нет пострадавших.