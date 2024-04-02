Киев, 2 апреля, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Украинские конструкторы якобы получили возможность собирать беспилотные летательные аппараты с дальностью полёта свыше одной тысячи километров, заявил в интервью немецкому изданию Die Welt глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Большинство используемых (Вооружёнными силами Украины. — Прим. ред.) беспилотников имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут летать на расстояние более 1000 километров», — указал Фёдоров.

При этом, по его словам, за год на Украине темпы производства беспилотников выросли в десять раз, а в течение текущего года на территории страны планируется собрать порядка одного миллиона дронов.

Как заявил чиновник, к концу 2024 года ВСУ могут впервые задействовать на поле боя БПЛА с искусственным интеллектом.

В феврале министерство обороны Украины попросило у западных союзников финансовую помощь в размере 1,5 миллиарда долларов, которые будут инвестированы в разработку и производство беспилотников на территории Украины. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несколько стран альянса договорились поставить Киеву миллион дронов.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Foreign Affairs указало на то, что украинские войска проигрывают новой российской тактике ведения боя беспилотниками. Кроме того, Украина уступает России и в вопросе технологии производства дронов. По информации источника, Москва способна производить или закупать порядка 100 тысяч беспилотников в месяц, в то время как Киев может произвести в два раза меньше.