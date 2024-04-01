Курск, 1 апреля, 2024, 22:14 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Курской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал он.

Губернатор уточнил, что систему противовоздушной обороны (ПВО) привели в готовность для отражения возможного удара.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 марта в Ярославской области российские военные сбили три беспилотника украинских сил. Кроме того, в этот же день в небе над Белгородом и Белгородским районом средства ПВО России уничтожили десять воздушных целей ВСУ.

В результате этой попытки атаки вспыхнул пожар в жилом доме. Женщина, которая находилась внутри получила ожоги. Также 1 апреля над территорией Белгородской области удалось перехватить два беспилотника украинской армии.