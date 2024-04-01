Вашингтон, 1 апреля, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Какую бы финансовую и военную помощь не оказывали США киевскому режиму, это не предотвратит потери Украиной новых территорий, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис 31 марта на YouTube-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Если конгресс выделит [Киеву] $60 млрд, это только увеличит цену, которую заплатит Украина перед тем, как потерпит крах. Это увеличит территории, которые ей придется отдать России», — сказал он.

Дэвис подчеркнул, что помощь США только отсрочит поражение ВСУ и приведёт к огромным потерям в украинской армии до того, как Киеву придётся согласиться на переговоры. Эксперт также отметил, что у России достаточно мощная армия, чтобы продолжать добиваться успехов на фронте, и есть всё необходимое, чтобы наращивать боевую мощь.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля британский эксперт Хусейн Алиев заявил, что отказ Киева от переговоров с Москвой приведёт к новым территориальным потерям Украины. По его оценке, от киевского режима освободят весь Донбасс, а также юг Украины.

Президент США Джо Байден с октября 2023 года пытается добиться от Конгресса согласования законопроекта о выделении около $60 млрд на помощь Украине в 2024 году. Из-за того, что нижняя палата не поддержала эту идею, остался несогласованным федеральный американский бюджет на этот год. 1 марта Байден очередной раз подписал закон о временном бюджете, чтобы избежать шатдауна — прекращения финансирования американских федеральных ведомств.