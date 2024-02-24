Лондон, 24 февраля, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Украине грозит потеря оставшейся части Донбасса и территорий на юге страны, заявил 24 февраля в интервью Sky News британский эксперт Хусейн Алиев.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Все проволочки со стороны Украины, вероятно, приведут к более серьёзным территориальным потерям», — сказал он.

Алиев напомнил, что Киев почти полностью зависит от поставок вооружений и боеприпасов из-за рубежа, не имея собственного ВПК. В то же время Россия быстро адаптировалась к новым условиям и расширила производство.

Эксперт рекомендовал украинским властям срочно строить оборонительные укрепления и создавать собственное военное производство.

Газета New York Times 24 февраля, ссылаясь на источники, сообщила, что у ВСУ не получится начать новое контрнаступление ранее 2025 года. По информации издания, натовские военные чиновники предупредили Киев, что украинская армия в течение 2024 года может рассчитывать только на оборонительные действия.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер 22 февраля заявил, что российская армия продолжит наступать в этом году и освободит новые территории. По его мнению, после этого наступит перемирие, при этом Запад постарается дестабилизировать ситуацию в новых российских регионах.

Представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 февраля сообщил, что российские войска продолжили улучшать позиции на авдеевском направлении, потери ВСУ за сутки составили 425 военных. Днём ранее он доложил о продвижении российских войск на этом направлении в течении недели. Украинская армия за этот период потеряла до 2900 бойцов.