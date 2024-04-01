Белгород, 1 апреля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Девять жителей Белгорода пострадали при обстреле со стороны украинской армии. Об этом 1 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кадр из Телегграм — канала В. Гладкова

«Один мужчина в тяжёлом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма. Семь человек — шестеро мужчин и одна женщина — доставлены в больницу с осколочными ранениями и баротравмами», — написал он в Telegram-канале.

Гладков сообщил, что пострадавших доставили в больницы, всем оказывают медпомощь.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее при обстреле ВСУ погибла жительница села Дунайка в Грайворонском районе Белгородской области. По данным Гладкова, получили повреждения четыре дома, хозяйственная постройка и три автомобиля, а также линии газо — и электроснабжения. В тот же день ВСУ также атаковали беспилотниками сёла Долгое и Цаповка в Валуйском и Борисовском районах.