Харьков, Украина, 1 апреля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Для того чтобы восстановить разрушенные объекты в Харькове, необходимы миллиарды долларов. Об этом 1 апреля в интервью изданию «Лига» заявил мэр города Игорь Терехов.

AP/TASS

По его словам, восстанавливать необходимо жилые дома, офисы, критическую инфраструктуру, ТЭЦ.

«Чтобы отстроить всё <…> нужно уже более 10 млрд долларов», — заявил Терехов.

Мэр подчеркнул, что ни один бюджет города во всём мире не смог бы выдержать такой нагрузки, поэтому Харьков надеется привлечь международных партнеров к финансированию.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 марта Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины с использованием дронов, крылатых ракет и гиперзвуковых «Кинжалов». Целями ударов стали ДнепроГЭС, Ладыженская ГРЭС в Винницкой области, Змиевская ГРЭС, ТЭЦ-3 в Харьковской области, а также крупнейшая электростанция Западной Украины — Бурштынская ТЭС.

Утром того же дня СМИ сообщали о массовых отключениях электричества, воды и интернета во многих регионах Украины. Без электричества осталась часть шахт в Днепропетровской области и в подконтрольной ВСУ части ДНР. Украинские железные дороги заявили о перебоях в движении поездов, в «Укрэнерго» заявили о повреждениях тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины.

Терехов 1 апреля сообщил, что энергетическая инфраструктура Харькова разрушена практически полностью и быстрое восстановление невозможно. По его словам, разрушены все трансформаторные подстанции. Он оценил ситуацию как очень тяжёлую.

Также в Харькове вновь ввели графики почасовых отключений электроэнергии. Такой режим сохранится до полной стабилизации ситуации, заявили в минэнерго Украины.