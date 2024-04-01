Харьков, Украина, 1 апреля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Энергетическая инфраструктура Харькова разрушена практически полностью и быстрое восстановление невозможно, заявил 1 апреля мэр города Игорь Терехов.

Кадр из Телеграм-канала главы Харьковской ВГА Олега Синегубова

«Разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разрушена», — сообщил он украинскому изданию Liga.net.

По словам Терехова, разрушены все трансформаторные подстанции. Он оценил ситуацию как очень тяжёлую.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 марта Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины с использованием дронов, крылатых ракет и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Целями ударов стали ДнепроГЭС, Ладыженская ГРЭС в Винницкой области, Змиевская ГРЭС, ТЭЦ-3 в Харьковской области, а также крупнейшая электростанция Западной Украины — Бурштынская ТЭС.

Утром того же дня СМИ сообщали о массовых отключениях электричества, воды и интернета во многих регионах Украины. Без электричества осталась часть шахт в Днепропетровской области и в подконтрольной ВСУ части ДНР. Украинские железные дороги заявили о перебоях в движении поездов, в «Укрэнерго» заявили о повреждениях тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины.

30 марта на Украине заявили, что Змиевскую ТЭС в Харьковской области полностью разрушило ударом российской армии.