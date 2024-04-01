Киев, 1 апреля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заставил экс-главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного молчать об отставке с занимаемого поста. Такое мнение 1 апреля высказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

IMAGO/Pool/Ukrainian Presidenti Валерий Залужный

По его словам, реальную ситуацию с увольнением Залужного могут знать только сам экс-главком ВСУ и глава киевского режима.

«Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своём предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определённых моментах на него осуществляется давление», — сказал Кривонос.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта действующий главнокомандующий украинских войск Александр Сырский заявил, что у Зеленского были весомые причины для увольнения Залужного с занимаемого поста. Он уточнил, что военные должны выполнять приказы, а не обсуждать их.

Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ в феврале 2024 года, после чего назначил на эту должность Сырского. Глава киевского режим объяснил такое решение военными неудачами в ходе широко анонсированного Киевом контрнаступления украинских войск, начавшегося летом 2023 года.

При этом после назначения главкомом ВСУ Сырского улучшения позиций украинских войск на передовой не произошло. Напротив, после этого украинская армия стала терять позиции, в том числе в середине февраля бежала из Авдеевки в ДНР.