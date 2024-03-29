Киев, 29 марта, 2024, 13:51 — ИА Регнум. У главы киевского режима Владимира Зеленского были весомые причины уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, заявил сменивший его на этом посту Александр Сырский, слова которого приводит «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«У военных есть одна обязанность — мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем», — отметил он.

Поэтому, добавил Сырский, если Зеленский в такое «тяжёлое время» посчитал нужным «уволить кого-то, на то была причина».

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года Зеленский уволил с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Вместо Залужного на эту должность глава киевского режима назначил командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

При этом сам Зеленский, объясняя решение отправить Залужного в отставку, сослался на неудачи в процессе широко анонсированного контрнаступления.

После назначения Александра Сырского улучшения позиций на фронте у украинских военных не произошло.