Мадрид, 1 апреля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался об игре российского полузащитника Арсена Захаряна, отличившегося голевым пасом в матче 30-го тура чемпионата Испании с командой «Алавес».

Edgar Breshchanov/Global Look Press Арсен Захарян

«Я уже как-то говорил о Захаряне и его потенциале. Меня это совсем не удивляет», — процитировало его слова El Desmarque.

По словам тренера, Захарян и защитник Хон Пачеко отлично сыграли в матче, однако, по мнению Альгуасиля, для того, чтобы эти футболисты так играли, остальным игрокам «Реал Сосьедад» необходимо объединить усилия.

Встреча 30-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Алавесом» закончилась победой команды из Сан-Себастьяна со счётом 1:0.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта Захарян впервые забил гол в составе команды «Реал Сосьедад». Команда победила клуб «Кадис» в матче 29-го тура чемпионата Испании со счётом 2:0.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года, его контракт с испанским клубом рассчитан на шесть лет. Футболист является воспитанником московского «Динамо», в составе которого провёл 89 матчей, отметившись в них 19 голами и 20 голевыми пасами.