* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 1 апреля, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Возводимая в новых регионах России вдоль побережья Азовского моря железная дорога может стать серьёзной проблемой для Украины, заявил 31 марта руководитель главного разведывательного управления киевского режима Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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«Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с <…> южными <…> территориями. Этот процесс уже почти завершён, и это может представлять для нас серьёзную проблему», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

Буданов добавил, что военная разведка имеет соответствующий опыт для атак сухопутного участка железной дороги.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что скоро железная дорога через территории Донбасса и Новороссии дойдёт до Севастополя. Глава государства получил доклад о восстановлении путей от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. По словам российского лидера, это будет ещё один альтернативный маршрут вместо Крымского моста.

Первый замруководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых 19 марта отметил, что проходящая через новые регионы железная дорога между Ростовом-на-Дону и Крымом начнёт полноценно работать до конца 2024 года. Восстанавливать магистраль начали в сентябре 2023 года. Запуск железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом позволит улучшить логистику между регионами, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест, добавил Калеватых.

18 марта 2024 года исполнилось 10 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. 16 марта 2014 года состоялся референдум, на котором 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев в частности высказались за вхождение полуострова в состав страны, и 18 марта 2014 года Путин и руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении в состав России, согласно которому всех жителей полуострова признали россиянами, если они не написали противоположное заявление.