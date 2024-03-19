Москва, 19 марта, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Железная дорога между Ростовом-на-Дону и Крымом, проходящая через новые регионы, начнёт полноценно работать до конца 2024 года, сообщил 19 марта пресс-службе Росжелдора первый замруководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.

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Он рассказал, что восстанавливать магистраль начали в сентябре 2023 года, восстановили 140 км путей, а также проложили новый участок длиной 63 км. К концу года планируется достроить ещё два участка.

«Восстановление дороги шло в экстремальных условиях, буквально под огнём. Постоянные были обстрелы, прилёты. Враг не давал нам работать, но дорога восстановлена, она будет работать», — заявил Калеватых.

По его словам, перевозчиком на этом маршруте будут выступать «Железные дороги Новороссии». Грузовые поезда уже начали там курсировать, пассажирское сообщение будет возможно после того, как в этом регионе нормализуется обстановка.

Калеватых подчеркнул, что запуск железной догори между Ростовом-на-Дону и Крымом позволит улучшить логистику между регионами, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что скоро железная дорога через территории Донбасса и Новороссии дойдёт до Севастополя. Он рассказал, что получил доклад о восстановлении путей от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Это будет ещё один альтернативный маршрут вместо Крымского моста, подчеркнул глава государства.