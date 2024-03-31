Анкара, 31 марта, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу, являющиеся членами оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), лидируют по итогам выборов в местные органы власти Турции, состоявшихся 31 марта, сообщил ЦИК страны.

Global Look Press

После подсчёта 17% протоколов голосов мэр Стамбула Имамоглу набирает 49,52% голосов, а его соперник, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Мурат Курум — 41,72%.

В свою очередь за мэра Анкары Яваша проголосовали 56,23% (по данным подсчёта 10,98% протоколов), за кандидата от ПСР Тургута Алтынока — 36,47% избирателей.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта в Турции состоялись выборы мэров и других членов органов местного самоуправления. По данным ЦИК, правящая партия ПСР удержала своё лидерство в муниципалитетах в целом по стране. По состоянию на 19:20 мск ПСР набрала 38,6%, оппозиционная Народно-республиканская партия — 35,26%. Явка на выборах составила 75,4%.