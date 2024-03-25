Киев, 25 марта, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Внесённый в Верховную раду Украины законопроект о мобилизации предусматривает возможность призыва в ряды ВСУ с 18 лет, заявил 25 марта депутат, бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Иван Шилов ИА Регнум

Если гражданин пройдёт к указанному возрасту базовую военную подготовку, он получит военно-учётную специальность, будет поставлен на учёт и сможет быть мобилизован, сказал Разумков. Его цитирует «Страна. ua».

Как передавало ИА Регнум, законопроект о мобилизации был принят Верховной радой в первом чтении 7 февраля. Согласно проекту, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны будут самостоятельно завести электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста, а также всегда иметь при себе военный билет. Предполагалось, что возраст мобилизации будет снижен с 27 до 25 лет. Ожидается, что число оснований для получения отсрочки от призыва будет сокращено.

С заявлениями о необходимости массовой мобилизации в ряды ВСУ выступали многие западные руководители и эксперты. В частности, к дополнительной мобилизации призывал киевский режим глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, а бывший начальник генштаба армии Польши генерал Раймонд Анджейчак отмечал, что ВСУ для успешного противостояния с Россией не хватает 10 миллионов бойцов.

Власти Украины вполне серьёзно рассматривают инициативу официально поделить всех граждан на богатых и бедных, освободив от мобилизации тех, кто получает зарплату от 35 тыс. гривен (84 тыс. руб.) и решив таким образом вопрос, кому жить, а кому умирать, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.