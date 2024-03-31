Екатеринбург, 31 марта, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Профессор Уральского федерального университета Эмилия Носова, которая пыталась залить зелёнкой избирательные бюллетени на выборах президента России, вышла из спецприёмника, в котором провела 15 суток по статье «Мелкое хулиганство», сообщает 31 марта Ura.ru.

Кадр из видео

По словам самой женщины, в спецприемнике к ней хорошо относились, сейчас она ожидает следствия и «надеется вернуть свои финансы». Носова также выразила надежду, что «следствие разберётся» в ситуации.

Издание подчеркивает, что профессор была в «приподнятом настроении и широко улыбалась».

Как передавало ИА Регнум, 50-летняя Эмилия Носова была задержана 16 марта на избирательном участке. Женщина оказала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Бюллетени и другие избирательные документы в результате инцидента не пострадали.

По данным СМИ, женщина стала жертвой мошенников: ранее она перевела им 1,5 млн рублей и злоумышленники заявили ей, что для возврата денег она должна облить бюллетени зелёнкой.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала подонками людей, которые портят избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. Задержанные признались, что им обещали деньги, след «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК.