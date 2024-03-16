Екатеринбург, 16 марта, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Задержанная при попытке пронести зелёнку для порчи бюллетеней на избирательном участке в Екатеринбурге действительно является профессором Уральского федерального университета (УрФУ), подтвердил 16 марта заместитель проректора вуза Дмитрий Бенеманский.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее сообщалось о задержании 50-летней женщины на избирательном участке. Отмечалось, что она оказала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Бюллетени и другие избирательные документы в результате инцидента не пострадали.

По данным источника «РИА Новости», женщина стала жертвой мошенников: ранее она перевела им 1,5 млн рублей и злоумышленники заявили ей, что для возврата денег она должна облить бюллетени зелёнкой.

«Задержанная сегодня в Екатеринбурге действительно наш профессор. В институте, где она преподаёт и занимается наукой, о ней только положительные отзывы. Мотивы, побудившие женщину, возможно, ставшую жертвой мошенников, принести зелёнку на избирательный участок, нам неизвестны», — сказал Бенеманский агентству.

16 марта суд Екатеринбурга арестовал преподавателя Эмилию Носову на 15 суток.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала подонками людей, которые портят избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. Задержанные признались, что им обещали деньги, след «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК.

Инциденты были зафиксированы на 29 участках в 20 регионах страны, было испорчено 214 бюллетеней, отметила Памфилова 16 марта. Уголовные дела по факту таких правонарушений на избирательных участках были возбуждены, в частности, в Москве и Петербурге. Некоторые из задержанных признавались в совершении нарушений и сообщали, что стали жертвой шантажа или мошенничества.

Злоумышленники, поджигающие избирательные участки, должны помнить, что их может ждать уголовная ответственность по статье о государственной измене, заявил ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв в свою очередь отметил, что поджоги и иные аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

Избирательные участки 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, на участках присутствуют в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. Более половины избирателей уже приняли участие в голосовании, сообщил ЦИК днём 16 марта.