Ростов-на-Дону, 31 марта, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону выросла до 800 кв. м, сообщает 31 марта пресс-центр управления МЧС по Ростовской области.

МЧС РФ

Ранее в МЧС сообщили о возгорании на двухэтажном складе в Левенцовском микрорайоне. Площадь пожара на улице Доватора составляла 560 кв. м, однако огонь, охватив кровлю, перекинулся на крышу соседнего помещения.

«Площадь составляет 800 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В борьбе с огнём задействованы 50 специалистов и 16 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области ночью 28 февраля загорелось административное здание в посёлке Дмитриадовка. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров, огонь тушили 43 специалиста и 13 единиц техники. Пострадавших не было.