Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2024, 03:24 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 28 февраля загорелось административное здание, очаг возгорания локализован. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Здание загорелось на площади 1 тыс. кв. метров в посёлке Дмитриадовка. Крупный пожар локализован, пострадавших нет.

В тушении огня задействованы 43 специалиста и 13 единиц техники.

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Как сообщало ИА Регнум, открытое горение на площади около 700 кв. метров ликвидировали пожарные на складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в пригороде Владивостока Артёме.

Возгорание произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецкой области.