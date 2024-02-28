В Ростовской области тушат крупный пожар в административном здании
Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2024, 03:24 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 28 февраля загорелось административное здание, очаг возгорания локализован. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС России.
[Иван Шилов ИА REGNUM]
Пожар
Здание загорелось на площади 1 тыс. кв. метров в посёлке Дмитриадовка. Крупный пожар локализован, пострадавших нет.
В тушении огня задействованы 43 специалиста и 13 единиц техники.
Как сообщало ИА Регнум, открытое горение на площади около 700 кв. метров ликвидировали пожарные на складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в пригороде Владивостока Артёме.
Возгорание произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецкой области.