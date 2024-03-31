Москва, 31 марта, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Коррумпированные чиновники в Великобритании могли продавать оборудование и оружие британской армии на чёрный рынок, в том числе террористам на Ближнем Востоке. Такое мнение 31 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя публикацию издания The Telegraph, в которой говорится о том, что Вооружённые силы Великобритании с 2018 года лишились не менее 30 единиц оружия и техники.

Ilya Galakhov/Global Look Press

Матвийчук отметил, что армия Великобритании сталкивается с постоянной проблемой набора личного состава. Поэтому там вынуждены прибегать к найму иммигрантов и людей без профессиональной подготовки. Таким образом, дефицит личного состава покрывается за счёт тех, кто прибывает в Соединённое Королевство по разным причинам, например, для получения вида на жительство, социальных льгот и медицинского обслуживания.

По словам военного эксперта, современная британская армия отличается от той, что была в XVIII и XIX веках. Это не те британские солдаты, которые были преданы короне и служили ей верой и правдой. Сегодня в британской армии числятся люди, которые решают собственные проблемы, используя службу в армии. Конечно, это не касается офицеров, хотя и с ними могут быть разные ситуации, пояснил Матвийчук.

«Среди рядового состава и вспомогательных сил, которые обеспечивают склады, доставку и логистику, могут быть те, кто пытается нагреть руки на армии, воруя и продавая оружие. Конечно же, в армии Великобритании есть и халатность. Мы были свидетелями того, что они забывали ноутбуки с секретными данными на автомобильных стоянках. Я полагаю, что очень много имущества коррумпированные чиновники просто перепродавали другим силам, в том числе террористам на Ближнем Востоке. Там тоже очень часто всплывает и оборудование, и оружие Великобритании», — добавил военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, издание The Telegraph сообщило, что в армии Великобритании было утрачено несколько пулемётов, в том числе два — общего назначения (GPMG). Также были утеряны штурмовые винтовки SA-80, несколько ракетных установок и тысячи патронов. При этом один из пулемётов потерял британский Королевский флот в море. Кроме того, неизвестна судьба нескольких пистолетов Glock, автоматов АК-47 советского производства и стрелкового оружия времен Первой и Второй мировых войн.

Британская газета The Times сообщила, что численность Сухопутных сил Великобритании через 10 лет может сократиться почти на треть — до 52 тысяч человек. По данным издания, сейчас численность армии составляет 76 тысяч человек, однако при сохранении нынешних темпов сокращения к 2026 году этот показатель снизится до 68 тысяч человек, что меньше личного состава Сил спецназначения Вооруженных сил США. Через 10 лет в британской армии может остаться уже только 52 тысячи человек. Союзники уже обращают внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, если это будет необходимо. Также отмечается изношенность военной техники.