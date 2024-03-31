София, 31 марта, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Европейский союз с 31 марта отменил для жителей Болгарии пограничный контроль на воздушных и морских границах с государствами Шенгенской зоны. Теперь документы проверяют сотрудники авиакомпаний при посадке пассажиров на борт.

Global Look Press/XinHua/Zhao Dingzhe

«Проверки по правилам авиационной безопасности, разумеется, остаются. Паспорт нужен, его предъявляют при посадке в самолёт, чтобы подтвердить личность пассажира», — рассказал директор пограничной полиции Болгарии Антон Златанов в интервью Болгарскому национальному телевидению.

Бывший премьер-министр республики Николай Денков во время торжественной церемонии сообщил, что пограничный контроль на сухопутных границах может быть отменён для Болгарии с 1 января 2025 года.

30 декабря 2023 года Совет ЕС принял решение о применении с 31 марта 2024 года шенгенского законодательства на воздушных и морских границах в Румынии и Болгарии.

Как передавало ИА Регнум, с 31 марта Румыния запускает процесс оформления шенгенских виз. Обратиться за получением этого документа смогут также россияне.

Болгария начнёт выдавать единые шенгенские визы вместо национальных с 1 апреля. Для получения документа гражданам РФ нужно сдавать биометрию, уточнила Ассоциация туроператоров России. Выданные до 31 марта болгарские и румынские национальные краткосрочные визы не дают права путешествовать по другим странам Шенгенской зоны, за исключением наличия вида на жительство и долгосрочных виз.