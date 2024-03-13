Москва, 13 марта, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Болгария готовится к выдаче шенгенских виз гражданам России с 1 апреля. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на официальном сайте.

Антон Новодережкин/ТАСС

АТОР пояснила, это связано с тем, что с 31 марта Болгария и Румыния частично присоединятся к Шенгенской зоне.

«Ожидается, что с 1 апреля Болгария и Румыния начнут выдавать вместо национальных виз единые шенгенские визы типа C. Для получения шенгена гражданам России придётся сдавать биометрию, а пребывание в этих странах уже будет учитываться как дни, проведённые в Шенгенской зоне», — следует из сообщения.

Ассоциация уточнила, что болгарские и румынские национальные краткосрочные визы, выданные до 31 марта 2024 года, не дают права путешествовать по другим странам Шенгенской зоны. Исключение — виды на жительство и долгосрочные визы D.

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2023 года сотрудники консульств европейских стран перестали выдавать российским туристам шенгенские визы на срок более года.

Это произошло после отмены действия соглашения об упрощённом визовом режиме между ЕС и Россией.

На тот момент документы на выдачу шенгенской визы от россиян принимали Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения и Швейцария.

В 2023 году страны, которые выдавали визы россиянам под турпоездки, сохранили прежние правила. Самые жёсткие требования предъявляли в Германии. Для получения визы было необходимо предъявить счёт в работающем на территории ЕС банке и страховку европейской страховой компании. Аналогичные требования по страховке предъявляли консульства Мальты и Словении.