Бухарест, 31 марта, 2024, 01:55 — ИА Регнум. С 31 марта Румыния запускает процесс оформления шенгенских виз. Обратиться за получением доступа в Шенгенскую зону смогут также россияне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шенгенская виза

«Румынские власти будут в полной мере применять шенгенское законодательство и впоследствии выдавать шенгенские визы, которые позволят владельцам путешествовать по Шенгенской зоне с пребыванием не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода», — уточнили в МИД Румынии.

В конце декабря 2023 года Совет ЕС принял решение о применении полномочий положений Шенгенского соглашения с Болгарией и Румынией.

Россияне могут подать заявление на получение визы в консульствах Венгрии в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

В Шенгенскую зону по состоянию на 31 марта входят 29 стран.

Как сообщало ИА Регнум, Болгария с 1 апреля вместо национальных виз начнёт выдавать единые шенгенские визы. Для получения документа гражданам России придётся сдавать биометрию, уточнила Ассоциация туроператоров России. Выданные до 31 марта болгарские и румынские национальные краткосрочные визы не дают права путешествовать по другим странам Шенгенской зоны, за исключением наличия вида на жительство и долгосрочных виз.

В августе 2023 года управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова отмечала, что российским туристам наиболее лояльно россиянам визы выдают Греция, Венгрия и Испания. Из неевропейских стран россиянам проще всего оформить визу в Мексику, Южную Корею и Индию, добавила она.