Москва, 31 марта, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Уголовные дела должны на века застолбить доказательства зверств украинских нацистов, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину.

РИА Новости Белгород, подвергшийся удару украинских войск

По словам генпрокурора, хотя в отношении ряда украинских и западных политиков возбуждены уголовные дела, увидеть их на скамье подсудимых пока нереалистично. Вместе с тем у расследований есть иная сторона, так как ведётся сбор всех документальных доказательств действий неонацистов, их кураторов, пособников и идейных вдохновителей.

В дальнейшем никто не сможет исказить обстоятельства их преступлений, добавил он, кроме того, действует принцип неотвратимости наказания. Все собранные материалы будут представлены для рассмотрения в справедливом суде.

«И представим мировой общественности, на века застолбив юридически значимые обстоятельства. Я убеждён, что это будет уже скоро», — подчеркнул генеральный прокурор.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта Краснов заявил, что у организаторов атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл» и обстрелов приграничных областей России общая цель — запугать людей и разрушить единство российского народа. Однако злодеяния не достигнут цели, а их заказчиков настигнет кара, подчеркнул он.

В 2022 году генпрокурор поручил сотрудникам ведомства подключиться к сбору доказательств преступлений на Украине, совершённых в отношении мирного населения и военнослужащих российской армии.