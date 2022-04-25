Москва, 25 апреля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение сотрудникам прокуратуры подключиться к сбору доказательств преступлений на Украине, совершённых в отношении мирного населения и военнослужащих российской армии.

Duma.gov.ru Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Государственной думе 16.11.2021

В ходе расширенного заседания коллегии ведомства генпрокурор России поручил подчинённым помогать в сборе доказательств преступлений, совершённых против мирных жителей и российской армии.

Также Краснов поручил принять исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия и наркотиков с территории Украины.