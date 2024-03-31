Лондон, 31 марта, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Великобритании с 2018 года лишились не менее 30 единиц оружия и техники, пишет издание The Telegraph.

Andrew Linnett/MOD

Отмечается, что они могли быть украдены с британских военных баз. Так, пишет издание, было утрачено несколько пулемётов, в том числе два — общего назначения (GPMG).

Также были утеряны штурмовые винтовки SA-80, несколько ракетных установок и тысячи патронов. При этом один из пулемётов потерял британский Королевский флот в море.

Кроме того, неизвестна судьба нескольких пистолетов Glock, автоматов АК-47 советского производства и стрелкового оружия времен Первой и Второй мировых войн.

Как передавало ИА Регнум, в феврале агентство The American Conservative сообщало, что новый коррупционный скандал в ВСУ, связанный с кражей почти 40 млн долларов на закупках минометных снарядов, возмутил Конгресс Соединённых Штатов.

В декабре 2023 года на Украине задержали руководителя одного из главных управлений минобороны за попытку хищения более $40 млн при закупке артиллерийских снарядов. Чиновника отстранили от исполнения служебных обязанностей.