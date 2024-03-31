В британской армии пропали пулемёты и ракетные установки, пишет СМИ
The Telegraph: в армии Британии пропали пулемёты и ракетные установки
Лондон, 31 марта, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Великобритании с 2018 года лишились не менее 30 единиц оружия и техники, пишет издание The Telegraph.
Отмечается, что они могли быть украдены с британских военных баз. Так, пишет издание, было утрачено несколько пулемётов, в том числе два — общего назначения (GPMG).
Также были утеряны штурмовые винтовки SA-80, несколько ракетных установок и тысячи патронов. При этом один из пулемётов потерял британский Королевский флот в море.
Кроме того, неизвестна судьба нескольких пистолетов Glock, автоматов АК-47 советского производства и стрелкового оружия времен Первой и Второй мировых войн.
Как передавало ИА Регнум, в феврале агентство The American Conservative сообщало, что новый коррупционный скандал в ВСУ, связанный с кражей почти 40 млн долларов на закупках минометных снарядов, возмутил Конгресс Соединённых Штатов.
В декабре 2023 года на Украине задержали руководителя одного из главных управлений минобороны за попытку хищения более $40 млн при закупке артиллерийских снарядов. Чиновника отстранили от исполнения служебных обязанностей.