Вашингтон, 1 февраля, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Новый коррупционный скандал в ВСУ, связанный с кражей почти 40 млн долларов на закупках минометных снарядов, возмутил Конгресс Соединённых Штатов. Об этом сообщает The American Conservative (TAC).

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Всего несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, это то, что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо когда-либо слышал», — цитирует издание конгрессмена от штата Монтана Мэтта Розендейла.

Он добавил, что Украина была «прачечной» для отмывания «грязных денег грязных политиков, начиная с сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена».

Также издание приводит слова конгрессменов от штатов Аризона и Колорадо Эли Крэйна и Лорен Боберт, которые возмутились данными фактами. Политики подчеркнули, что США не имеют внятного механизма контроля распределяемой помощи.

В декабре 2023 года на Украине задержали руководителя одного из главных управлений минобороны за попытку хищения более $40 млн при закупке артиллерийских снарядов. Чиновника отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Как ранее передавало ИА Регнум, 12 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нынешнее руководство Украины — это банальные и бескомпромиссные ворюги, расхищающие выделенные им Западом на оружие деньги. Он отметил, что минобороны США не следило за поставляемым Киеву оружием, в результате чего неизвестна судьба почти 40 тысяч единиц оружия на сумму 1 млрд долларов.

11 января из доклада генерального инспектора минобороны США Роберта Сторча стало известно, что Пентагон не вёл должным образом контроль за поставками оружия Киеву. Отмечалось, что американские и европейские военные чиновники и дипломаты не могут отчитаться за отправку почти 40 тыс. единиц оружия, включая дроны-камикадзе, приборы ночного видения и ПЗРК. По словам авторов документа, они опасаются, что это оружие могли украсть или вывезти в качестве контрабанды.