Луганск, 31 марта, 2024, 06:50 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике построили практический целый «город» под землёй для вышедших с передовой бойцов. Новый пункт сделан для безопасности личного состава, сообщило «РИА Новости».

kobitriki Подземелье

После возвращения с передовой здесь восстанавливаются бойцы. У них есть возможность помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырёхразовое горячее питание, рассказал начальник службы продовольственного снабжения с позывным Волга. По его словам, в горячем цехе установлены прицепные кухни, где непосредственно готовится горячая пища. Для рядовых и командного состава оборудованы столовые. Внутри подземных помещений развесили рисунки детей-сирот из интернатов ЛНР.

Для запуска первого в ЛНР «подземного города» потребовалось 1,5 месяца, сказал военный.

Как сообщало ИА Регнум, для российских военнослужащих оборудовали «подземный город» на херсонском направлении, накрыв блиндажи аэродромными плитами и земляными насыпями для защиты от обстрелов. Протяжённость переходов и траншей «подземного города» составляет около трёх километров, глубина — около трёх метров. В «городе» есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, парикмахерская и ряд других помещений. Каждый жилой блиндаж, оборудованный системами отопления, связи, электроснабжения и центрального оповещения, вмещает от шести до восьми человек.

Стаи мышей заполонили окопы ВСУ. Они лезут в спальные мешки к солдатам, мешая спать, грызут всё подряд, включая кабели связи, электрооборудование, обмундирование. Грызуны уничтожают продукты и портят вооружение. Для борьбы с новой напастью на Украине решили отправлять на линию фронта кошек. Пушистых охотников собирают повсюду, их часто приносят в окопы сами военнослужащие.