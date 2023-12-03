Киев, 3 декабря, 2023, 23:14 — ИА Регнум. «Мобилизация» кошек для борьбы с нашествием мышей и крыс в окопах началась на Украине. Об этом 3 декабря пишет Bild, приводя фото и видео, свидетельствующие о небывалом количестве грызунов.

Кадр из соцсети

Отмечается, что мыши стаями забираются в окопы, лезут в спальные мешки к солдатам, мешая спать, грызут всё подряд, включая кабели связи, электрооборудование, обмундирование. Вездесущие мыши уничтожают продукты, прогрызают ходы повсюду и портят даже вооружение.

Для борьбы с новой напастью на Украине принято решение отправлять на линию фронта кошек. Пушистых охотников собирают повсюду, их часто приносят в окопы сами военнослужащие. При этом к кошкам бойцы относятся с пиететом и даже награждают импровизированными медалями за защиту от грызунов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в окопах у киевских боевиков развелось мышей намного больше, чем в прошлом году. Грызуны уничтожают всё подряд, их повсюду огромное количество, ловушки с нашествием этих вредителей не справляются.

В интернете появилась видеозапись, на которой российский дрон-камикадзе полетел на позиции ВСУ вместе с необычным «пассажиром» — мышью. Момент полёта зафиксировала камера, установленная на БПЛА.