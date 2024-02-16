ВС РФ показали «подземный город» на херсонском направлении
Бойцы ВС России показали «подземный город» на херсонском направлении
Москва, 16 февраля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС РФ оборудовали «подземный город» на херсонском направлении, накрыв блиндажи аэродромными плитами и покрыв их земляными насыпями для защиты от обстрелов, передаёт 16 февраля «РИА Новости».
«Здесь мы организовали подземный город. Приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров», — рассказал агентству начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр».
Протяжённость переходов и траншей «подземного города» составляет около трёх километров, глубина — около трёх метров. В «городе» есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, парикмахерская и ряд других помещений. Каждый жилой блиндаж, оборудованный системами отопления, связи, электроснабжения и центрального оповещения, вмещает от шести до восьми человек.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Минобороны показало боевую работу бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне спецоперации. В середине состава располагается локомотив, в голове — гружённая стройматериалами платформа со средствами радиоэлектронной борьбы.
Четыре бронепоезда вооружённых сил в зоне СВО успешно отразили все атаки диверсантов ВСУ, отмечал начальник главного управления железнодорожных войск Минобороны РФ генерал-лейтенант Олег Косенков. Важнейшей боевой задачей бронепоездов является сопровождение эшелонов с военными грузами и оперативное восстановление повреждённых участков путей, а также техническая разведка, разминирование путей, расчистка завалов и наведение переправ, рассказал он.