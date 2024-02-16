Москва, 16 февраля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС РФ оборудовали «подземный город» на херсонском направлении, накрыв блиндажи аэродромными плитами и покрыв их земляными насыпями для защиты от обстрелов, передаёт 16 февраля «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

«Здесь мы организовали подземный город. Приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров», — рассказал агентству начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр».

Протяжённость переходов и траншей «подземного города» составляет около трёх километров, глубина — около трёх метров. В «городе» есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, парикмахерская и ряд других помещений. Каждый жилой блиндаж, оборудованный системами отопления, связи, электроснабжения и центрального оповещения, вмещает от шести до восьми человек.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Минобороны показало боевую работу бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне спецоперации. В середине состава располагается локомотив, в голове — гружённая стройматериалами платформа со средствами радиоэлектронной борьбы.

Четыре бронепоезда вооружённых сил в зоне СВО успешно отразили все атаки диверсантов ВСУ, отмечал начальник главного управления железнодорожных войск Минобороны РФ генерал-лейтенант Олег Косенков. Важнейшей боевой задачей бронепоездов является сопровождение эшелонов с военными грузами и оперативное восстановление повреждённых участков путей, а также техническая разведка, разминирование путей, расчистка завалов и наведение переправ, рассказал он.