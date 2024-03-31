Ереван, 31 марта, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Правительство Азербайджана ищет повод для начала нового военного конфликта. Баку может использовать ситуацию вокруг четырёх сёл, которые перешли под контроль Еревана ещё в 1990-х годах, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По его словам, Ереван никогда не претендовал на территорию данных четырёх сёл.

«Это надо очень четко констатировать особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе. И наша политическая позиция следующая: мы не претендуем на территории вне международно признанных границ нашей страны, в том числе на эти сёла, о которых говорит Азербайджан», — отметил Пашинян, опубликовав видео своего выступления в одной из соцсетей.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта на встрече с жителями Тавушской области Пашинян заявил, что если Ереван не пойдёт на компромисс с Баку по вопросу приграничных сёл, то «в конце недели» может начаться война. Азербайджан потребовал как можно скорее передать под его контроль четыре села-эксклава советских времён, прилегающих к Тавушской области, которые перешли под контроль Армении в результате боевых действий в 90-е годы, утверждал он.

В офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева 9 марта потребовали от Армении освободить четыре эксклавных села — Юхары Аскипара и Кярки (заселены), Софулу и Бархударлы (пустуют) — и четыре неэксклавных села — Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. В рамках процесса делимитации также будет решаться вопрос освобождения четырёх эксклавных сёл — Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки, подчеркнули в службе вице-премьера.