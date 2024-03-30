Майами, США, 31 марта, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Москвичке Елене Рыбакиной (четвёртая ракетка мира), которая выступает под флагом Казахстана, не удалось 30 марта завоевать титул на теннисном корте в Майами. Призовой фонд турнира категории WTA-1000 превышает 8,7 млн долларов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Елена Рыбакина (Казахстан)

В финальном матче Рыбакина (4-й номер посева) уступила американке Даниэль Коллинз со счетом 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Елена Рыбакина выполнила пять эйсов, не допустила двойных ошибок, но реализовала лишь один из 11 брейк-пойнтов.

Коллинз завоевала в Майами свой первый титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в сезоне и третий в карьере.

Это была пятая встреча Рыбакиной и Коллинз.

Как сообщало ИА Регнум, российская теннисистка Екатерина Александрова (21-я ракетка мира) одержала победу над первой ракеткой мира полькой Игой Швентек (6:4, 6:2) в матче четвертого круга турнира WTA в Майами 25 марта.

Первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла победить на турнире женской теннисной ассоциации (WTA)-500, который проходил в феврале в Абу-Даби. В финале она уступила Елене Рыбакиной.