Абу-Даби, 11 февраля, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла победить на турнире женской теннисной ассоциации (WTA)-500, который проходил в Абу-Даби. В финале она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Об этом сообщили на сайте организаторов.

Владимир Астапкович /РИА Новости

Встреча завершилась в двух партиях со счетом 1:6, 4:6 в пользу теннисистки из Казахстана. Рыбакина была посеяна на турнире под первым номером. У представительницы России Касаткиной был седьмой номер посева.

Ранее в полуфинале победительница турнира одолела другую представительницу России — Людмилу Самсонову. В том матче Рыбакина победила со счётом 6:0, 4:6, 6:2.

На счету Дарьи Касаткиной второй финал, который она сыграла в нынешнем сезоне. В январе спортсменка дошла до решающей стадии на турнире в австралийской Аделаиде. Там россиянка проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко. Встреча завершила в двух партиях со счётом 3:6, 2:6.

Победительнице турнира в Абу-Даби Елене Рыбакиной 24 года. Она пятая ракетка мира. На счету спортсменки теперь семь титулов WTA. Два из них спортсменка из Казахстана завоевала в текущем сезоне.

В 2022 году выходка из Москвы победила на Уимблдоне, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема. В 2023 году представительница она добралась до финала Открытого чемпионата Австралии.

Дарье Касаткиной 26 лет. В рейтинге WTA спортсменка занимает 14-е место. У неё шесть титулов. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros (2022).

В 2021 году в составе сборной России по теннису Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Абу-Даби относится к категории WTA 500. Соревнования проводятся на покрытии «хард». Призовой фонд составляет $922 тыс. В прошлом году турнир выиграла представительница Швейцарии Белинда Бенчич. В финале она одолела россиянку Самсонову.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля российская теннисистка, 21-я ракетка мира Екатерина Александрова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в финале турнира категории WTA-500 в Линце. Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 2:6, 3:6.