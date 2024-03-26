Майами, США, 26 марта, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова (21-я ракетка мира) одержала победу над первой ракеткой мира полькой Игой Швентек (6:4, 6:2) в матче четвертого круга турнира WTA в Майами 25 марта.

Андрей Пронин ИА REGNUM Екатерина Александрова (Россия)

В четвертьфинале турнира Александрова теперь встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Теннисистка призналась, что ожидала тяжёлую борьбу, поэтому «пыталась бороться за каждое очко».

«Мы очень много раз встречались с Игой, и каждый раз у нас получалась серьёзная битва. Сегодня я просто вышла на корт и попыталась показать свой лучший теннис», — цитирует The Tennis Letter Екатерину Александрову.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Александрова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в финале турнира категории WTA-500 в австрийском Линце.

Первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла победить на турнире женской теннисной ассоциации (WTA)-500, который проходил в Абу-Даби. В финале она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.