Москва, 31 марта, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Кадровые военные ВСУ входят в состав украинского «Русского добровольческого корпуса» (РДК — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Видеодоказательство опубликовала в Telegram-канале 30 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Съёмка сделана накануне атаки на Козинку (Белгородская область). Кадры взяты с гоупрошки одного из вырусей, от которого осталось чуть больше, чем эта камера. Так сказал наш боец, который эту GoPro и подобрал», — написала журналист.

На видео запечатлены члены ячейки РДК* с жёлтыми повязками на рукавах, означающих принадлежность к ВСУ. Разговор боевики вели на украинском языке. На первых видеокадрах они расположились в лесном массиве, на вторых — их везут в машине.

Как сообщало ИА Регнум, с 10 марта ВСУ и украинский «Русский добровольческий корпус»* пытались провести операцию по захвату приграничных территорий. При подготовке к операции ВСУ сосредоточили у границы бронетехнику и вертолёты. Российская разведка установила место расположения техники, по целям противника начали наносить удары, в том числе фугасными авиабомбами. У пограничного перехода «Сподарюшино» и села Козинка в Белгородской области шли тяжёлые бои. В итоге ВСУ потерпели поражение.

Минобороны России 16 марта опубликовало видео уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы при попытке проникнуть в белгородское село Козинка. На кадрах члены ДРГ спрятались на территории здания, где их настиг удар российской армии. После этого выжившие диверсанты попытались спастись бегством в направлении Сумской области Украины, но бегство не удалось — российские военные обстреляли боевиков и ударили по ним беспилотниками. Также была уничтожена украинская техника.