Москва, 2 августа, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сказал, что в России обеспокоены полученной информацией об активной подготовке смертников к терактам против объектов и патрулей ВС РФ в Сирии. Об этом он сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам офицера, российская сторона «крайне обеспокоена информацией, свидетельствующей об активной подготовке террористической группировкой «Джебхат Ан-Нусра»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористов-смертников».

«В задачу смертников входит осуществление терактов против объектов и патрулей ВС России и сирийской армии», — сказал Вадим Кулить 2 августа на брифинге.

Контр-адмирал заверил, что российские войска примут «самые решительные и жесткие меры в отношении боевиков», которые планируют нападение на российских и сирийских военных.

Кулить призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, действиями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Сирии и в регионе Дамаска руководит замкомандующего Центрального командования армии США Джеймс Меллой, заявила Служба внешней разведки (СВР) со ссылкой на директора Сергея Нарышкина.

США продолжают контактировать с Россией по вопросу операций в воздушном пространстве Сирии. Об этом 28 июля заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам переговоров в формате «два плюс два» (AUSMIN) с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, а также глав минобороны и МИД Австралии Ричарда Марлза и Пенни Вонг.

Замдиректора ФСБ России Игорь Сироткин на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств — членов ООН заявил, что возникла реальная угроза того, что террористы получат возможность приобретать средства радиоактивного и химического поражения.

По его словам, проблема тем более сохраняет свою остроту, когда к этому оказываются причастны государственные спонсоры, заинтересованные в дестабилизации политической обстановки в той или иной точке мира.